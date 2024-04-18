Филипп Киркоров: последние новости 18 апреля, огромный заработок в Китае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров мог получить от 30 до 50 млн рублей за участие в шоу «Сокровище императора». Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, зачем он присылал телеграммы Алле Пугачевой?

Почему Киркоров ушел из шоу «Сокровище императора»

В недавнем выпуске реалити-шоу «Сокровища императора» появились новые участники — звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов и Софья Каштанова. Сразу после прихода на проект они получили от Филиппа Киркорова «черную кошку» — символ передачи, который означает, что выполнять испытание они будут последними.

В испытании поп-король и его напарник актер Вольфганг Черни были первыми, а Каштанова и Попов отстали. Они должны были уйти с проекта, но Киркоров заявил, что уже несколько недель находится в Китае вместе с Черни и немного устал, а новенькие только пришли и даже не успели освоиться. Поэтому они решили уступить артистам свое место и покинуть шоу.

В истории шоу такая ситуация случилась впервые. Ведущие проекта Ольга Бузова и Михаил Галустян отговаривали Киркорова и Черни, но поскольку по правилам это не запрещено, то им никто не смог отказать.

«Ребята, это в первый и последний раз», — высказался Галустян.

Какой гонорар Киркоров мог получить за участие в шоу «Сокровище императора»

Филипп Киркоров впервые принимал участие в реалити-шоу. По данным СМИ, музыканту заплатили большой гонорар (от 30 до 50 млн рублей), чтобы он поехал в Китай.

«Когда мне исполнилось 33 года, это было в миллениум, в 2000 году, я дал себе установку, что внутренне и физически до конца жизни сохранюсь в этом возрасте. Я уже третий раз в своей жизни обнулил себя. И это реалити в Китае — новая глава моей жизни», — говорил артист.

Зачем Киркоров присылал Пугачевой телеграммы

Певица Лолита Милявская на YouTube-шоу Ксении Собчак рассказала о своей поездке в Швейцарию вместе с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Она отметила, что во время путешествия узнала много нового и интересного о Примадонне.

По словам Лолиты, Филипп Киркоров, который в тот момент был супругом Пугачевой, каждое утро присылал ей телеграммы по факсу, даже находясь в Москве, поскольку скучал по ней.

Как Киркоров назвал Пугачеву, поздравил ли ее с юбилеем

15 апреля Алла Пугачева отметила 75-летний юбилей. Филипп Киркоров не поздравил ее в соцсетях, хотя раньше не единожды посвящал ей посты.

Кроме того, недавно поп-король пошутил над бывшей супругой. Он назвал Примадонну бабушкой, но затем поправил себя.

«У меня бабушка знаешь, как говорила? „Не ойкай — не рожаешь“. А еще одна бабушка... Не бабушка, а подруга», — сказал исполнитель в шоу «Звезды».

При этом Киркоров не произнес фамилию Пугачевой.

Журнал «7 дней» предположил, что музыкант пошутил над бывшей женой, так как «устал молча сносить издевательства». Таким образом Киркоров мог отказаться от дружбы с Пугачевой.

«Примадонна, которая раньше отмалчивалась, публично обозначила негативное отношение к России, что, похоже, стало последней каплей для Киркорова. Вот поп-король и оставил в прошлом дружбу с Пугачевой и позволил себе публично над ней посмеяться», — пишет издание.

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