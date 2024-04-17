«Тяжело переживаю события на Украине»: куда пропала Анастасия Немоляева

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Анастасия Немоляева (слева) в роли Кати и Федор Дунаевский (справа) в роли Ивана на съемках художественного фильма «Курьер»

Актриса Анастасия Немоляева в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации. Чем она занимается сейчас, как связана с Романом Абрамовичем?

Чем известна Немоляева

Анастасия Немоляева родилась 30 июня 1969 года в Москве в творческой семье. Ее отец — оператор Николай Немоляев, родной брат актрисы Светланы Немоляевой. Дедушка — режиссер Владимир Немоляев. Бабушка работала звукооператором на «Мосфильме».

В 1991 году окончила ГИТИС.

В кино Немоляева дебютировала в 1980 году в картине «Старый Новый год». Также артистка снималась в лентах «Нас венчали не в церкви», «Курьер», «Следопыт», «Интердевочка», «Цареубийца», «Сны о России», «Танец живота», «Охотники за бриллиантами» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 26 работ.

Что известно о личной жизни Немоляевой

Анастасия Немоляева замужем за Вениамином Скальником (по японскому паспорту — Цутому Исидзима). Пара познакомилась на съемках картины «Сны о России».

«Ко мне на площадке подошел Веня и что-то сказал. Но я привыкла, что не понимаю японцев, и в ответ на его фразу, сказанную на чистейшем русском языке, громко выкрикнула: „Что?“ И Веня обалдел. А через полгода мы расписались», — вспоминала артистка.

Скальник — режиссер по профессии, но работал переводчиком японского языка, так как имеет японские корни.

«Веня очень талантливый, мне жалко, что так получилось. Просто удивительно, как-то не складывалось его сотрудничество с разными театрами. Веня еще такой человек — не может прогибаться. Вплоть до того, что, если кто-то вмешивался в его спектакль и заставлял переделывать, он просто бросал работу и уходил. Такая черта характера», — рассказывала Немоляева.

После ухода из театра Скальник создал столярную мастерскую.

У супругов есть три дочки — София, Ефросинья и Евдокия. Немоляева рассказывала, что их старшая наследница, София, уехала с мужем в Аргентину. Она выбор дочки поддержала.

«Я вообще взяла себе за правило каждый раз, когда появлялись какие-то молодые люди, ухажеры, даже если мне что-то не нравилось, я очень уважала этот выбор. Я никогда не встревала», — комментировала она.

Что известно об алкогольной зависимости Немоляевой

В 2022 году Анастасия Немоляева попросила в соцсетях контакты хорошего нарколога, чем удивила поклонников.

«Друзья, дайте мне контакты хорошего нарколога. Больше нет сил… Я не могу рисовать, творить. Боже, дай мне сил. Это правда. Не пить больше не могу. Я художник, и я умираю», — написала она.

Недавно актриса призналась, что долго не могла прийти в себя. При этом Немоляева заявила, что «не спивалась».

«Я долго в себя не могла прийти. Кто-то мог подумать, что я спилась. Нет, конечно. Но я в таком была отчаянии, ничего не могла поделать. Самое ужасное, что не могла работать. Наверное, у каждого человека бывают такие моменты в жизни, когда опускаются руки», — объяснила она в YouTube-шоу «PROжизнь».

Немоляева также отметила, что она «живой человек».

«Я живой человек. Крепкие напитки не люблю, а вино люблю, пиво могу выпить. Я написала: дайте мне нарколога… Не то чтобы я спилась… Я люблю выпить. Могу вечером после рабочего дня выпить бокал-два, могу бутылку выпить с подругой — это запросто!» — сообщила она.

Что Немоляева говорила о спецоперации

Анастасия Немоляева говорила, что спецоперация «выбила ее из привычного ритма жизни».

«Крайне тяжело переживаю события на Украине. Это выбило из нормального ритма жизни», — комментировала артистка.

Чем сейчас занимается Немоляева

Анастасия Немоляева продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Наши женщины» и «Гарпагониада».

В кино актриса последний раз снималась в 2021 году — тогда вышел проект «Майор Гром: Чумной доктор» с ее участием.

Помимо этого, Немоляева активно занимается дизайнерским бизнесом.

«Переход из одной сферы в другую был плавным, постепенным: работая в театре, я увлеклась дизайном и росписью мебели — это было нечто новое, захватывающее. Утром репетиции, вечером спектакли, свободное же время я могла проводить с пользой — создавать красивые вещи собственными руками. Возможно, так продолжалось бы и по сей день, но коллектив, в котором я работала, разошелся... Я на свой страх и риск стала заниматься росписью мебели. К этому времени у меня проходили выставки, были публикации в журналах, а вот первые заказчики появились лишь спустя несколько лет. Долгое время во мне видели актрису, которая расписывает мебель, „порисовывает“. Постепенно отношение менялось, меня узнавали как художника. Сегодня я не только разрабатываю дизайн (интерьеры, мебель), расписываю, но и руковожу собственной студией», — объясняла она.

Артистка рассказывала, что одним из ее клиентов был бизнесмен Роман Абрамович.

Вместе с мужем Немоляева открыла «Студию Анастасии Немоляевой» и «Мастерскую Вениамина Скальника», где работает дизайнером в технике росписи по стеклу и дереву (мебель, посуда), а также расписывает интерьеры.

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