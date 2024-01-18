Умер актер из фильма «Интердевочка» Sveriges Radio: шведский актер Торстен Валунд умер на 86-м году жизни

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Шведский актер Торстен Валунд, знакомый российскому зрителю по эпизодической роли в фильме «Интердевочка», умер в 85 лет, сообщило Sveriges Radio. По его данным, артист ушел из жизни 16 января.

Валунд родился в Стокгольме в 1938 году. За свою карьеру он сыграл более 90 ролей в таких картинах, как «Ищейка», «Остров на вершине мира», «Генрих IV», «Расмус, Понтус и Токер» и других. В фильме «Интердевочка» артист сыграл роль Гюнвальда, друга шведского мужа главной героини.

Ранее в возрасте 83 лет ушел из жизни советский и российский актер Владимир Кузенков. Он служил в труппе Ермоловского театра с 1976 года. Он сыграл десятки ролей. Среди них спектакли «Василиса Мелентьева», «Прибайкальская кадриль», «Демон», «Счастливчики», «Событие», «Из пустоты (восемь поэтов)».

До этого российский актер театра и кино Сергей Гавлич, сыгравший в фильме «Утомленные солнцем — 2», ушел из жизни на 75-м году жизни. Артист умер в станице Братковке Краснодарского края. Последнее время Гавлич серьезно болел. Зрителю актер запомнился по работе в таких фильмах и сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Морские дьяволы» и других.

Также стало известно о смерти народного артиста СССР художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. Ему было 88 лет. По словам его внучки, актер скончался во сне. В момент смерти рядом находилась его дочь.