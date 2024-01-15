В возрасте 83 лет умер актер Владимир Кузенков

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Владимир Кузенков

В возрасте 83 лет ушел из жизни советский и российский актер Владимир Кузенков, сообщили в театре Ермоловой. Как следует из некролога, артиста не стало еще 28 декабря. Причины смерти не называются.

Только что нам сообщили печальную весть — 28 декабря из жизни ушел заслуженный артист России Владимир Николаевич Кузенков, — говорится в сообщении.

В театре напоминают, что Кузенков служил в труппе Ермоловского театра с 1976 года. Он сыграл десятки ролей. Среди них спектакли «Василиса Мелентьева», «Прибайкальская кадриль», «Демон», «Счастливчики», «Событие», «Из пустоты (восемь поэтов)».

Ранее сообщалось о смерти художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. Он скончался 11 января. Как утверждает его внучка, артист тихо умер во сне. Отмечается, что 6 ноября он был госпитализирован после падения в обморок во дворе жилого дома. Позднее врачи диагностировали у него инсульт в легкой форме.

Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский на церемонии прощания с актером назвал его великим художником нашего времени. По его словам, Соломин оставил очень мощный след в деле защиты отечественного искусства. Сделать это, подчеркнул он, могут не все. Шиловский также вспомнил, как Соломин любил артистов своего театра и заботился о них.