Ушел из жизни актер из «Утомленных солнцем» Актер Сергей Гавлич умер на 75-м году жизни

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Сергей Гавлич

Российский актер театра и кино Сергей Гавлич, сыгравший в фильме «Утомленные солнцем — 2», ушел из жизни на 75-м году жизни, сообщает агрегатор «Кино-театр.ру». По его данным, артист умер 31 декабря в станице Братковка Краснодарского края.

По данным агрегатора, последнее время Гавлич серьезно болел. Зрителю актер запомнился по работе в таких фильмах и сериалах как, «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Морские дьяволы» и другим.

Ранее умер народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Ему было 88 лет. По словам его внучки, актер скончался во сне. В момент смерти рядом находилась его дочь.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя Малого театра. В телеграмме, адресованной родным и близким артиста, глава государства назвал его смерть невосполнимой утратой для отечественной культуры и всей страны.

По словам президента, Соломин был великим актером, настоящим творцом и хранителем легендарных традиций русского классического театра. Он отметил, что беззаветное служение своему делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали артисту высочайшее признание и всенародную любовь.