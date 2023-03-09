Немоляева назвала недостойным поведение критикующих Россию артистов

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Актриса Светлана Немоляева

Поведение критикующих Россию артистов, которые покинули страну, недостойное, считает российская актриса Светлана Немоляева. Она отметила в разговоре с «Народными Новостями», что переезд — это личный выбор каждого, но нельзя оскорблять страну, где человек провел большую часть своей жизни и где захоронены его предки.

Совсем другое, когда ты начинаешь грязью поливать ту страну, которая тебя выучила, воспитала, тебе дала средства к существованию, где могилы твоих предков, твои друзья остались, работа, которой ты посвятил столько времени. И обливать это все грязью — это недостойно человека. То, что они выбрали себе другой жизненный путь, — это их право, — пояснила артистка.

Немоляева уточнила, что тем, кто уехал из России, не стоит «поливать грязью» свою страну. По словам актрисы, такое поведение не позволит уехавшим звездам вернуться на родину. При этом у тех, кто тихо покинул страну, есть шанс быть понятыми и принятыми обратно.

Если у них будет искреннее желание вернуться на Родину и осознать свой поступок в том или ином свете, мне кажется, что у нас люди-то очень доброжелательные, не злые, не злопамятные, поэтому какое-то понимание и сочувствие они могут получить, — заключила Немоляева.

Член Совета Федерации Людмила Нарусова ранее заявила, что позиция деятелей искусства против проведения специальной военной операции на Украине не должна становиться причиной увольнения из театров. По ее словам, это противоречит Конституции РФ.