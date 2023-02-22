Нарусова потребовала разобраться с запретами артистов Сенатор Нарусова потребовала разобраться с запретами артистов после послания Путина

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

В России деятелей культуры лишают работы в театрах из-за их позиции в отношении военной операции на Украине, и это полностью противоречит Конституции страны и тезисам послания Федеральному собранию президента страны Владимира Путина. Такое заявление сделала член Совета Федерации Людмила Нарусова в ходе выступления на заседании верхней палаты парламента, передает РБК. Она напомнила, что глава государства заявил о недопустимости «заниматься охотой на ведьм» и сводить счеты с теми, кто «сделал шаг в сторону».

Что мы наблюдаем? Что даже не те, кто покинул пределы Российской Федерации, — те, кто остался, находятся здесь <...> отстраняются от участия в спектаклях. Народных артистов выдавливают из театров. Народной артистке Лие Ахеджаковой запрещают участвовать в спектаклях. Только за то, что они свободно выразили свое убеждение или свое мнение, — сказала Нарусова.

Она также рассказала, что в настоящее время в Госдуму поступило большое число предложений различных мер по отношению к уехавшим из страны после начала СВО. В числе предлагаемых санкций — лишение собственности, гражданства и другие репрессивные меры, противоречащие Конституции РФ.

Нарусова попросила спикера СФ Валентину Матвиенко дать поручение профильному комитету обратиться за разъяснениями в Минкульт по поводу того, «что происходит в нашей культуре в настоящее время».

В ответ глава комитета по науке, образованию и культуре СФ Лилия Гумерова заявила о необходимости различать тех, кто «отступил в сторону», и тех, кто «откровенно безобразно высказываются о нашей стране». Гумерова предложила определиться, «с кем вы, деятели культуры», поскольку «идет война, и надо знать в ней свое место».

В ходе своего выступления с посланием Федеральном собранию 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что страна не будет уподобляться Западу и заниматься охотой на ведьм. При этом, по словам главы государства, те, кто встал на путь предательства страны, будут преследоваться по закону.