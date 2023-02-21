Антон Соловьев

Путин рассказал о наказании для предателей Путин: мы не будем заниматься охотой на ведьм

21 февраля 2023 в 12:36

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ в Гостином Дворе