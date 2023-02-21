Россия не будет уподобляться Западу и заниматься «охотой на ведьм», заверил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. При этом, по словам главы государства, те, кто встал на путь предательства страны, будут преследоваться по закону.
Те, кто встал на путь предательства России, понесет ответственность по закону, но мы не будем устраивать охоту на ведьм, — сказал Путин.
Ранее глава РФ заявил, что Запад играл с Россией краплеными картами. Путин напомнил, что западные страны «упивались своим вероломством» и называли Минские соглашения «спектаклем и блефом». Однако одновременно с этим, добавил Путин, Запад натаскивал офицеров украинских нацбатальонов, а также поставлял оружие. Он подчеркнул, что Киев еще до СВО вел переговоры с западными странами о поставках вооружений.
Глава государства добавил, что Россия была открыта к конструктивному диалогу и много лет предлагала работать над совместной системой безопасности. По мнению Путина, Запад при этом готовил порабощенную Украину к большой войне и сегодня признается в этом.