Алла Пугачева: последние новости 18 апреля, осуждение Лолиты за вечеринку

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева отругала певицу Лолиту за участие в «голой» вечеринке, а песни Примадонны отказываются слушать в России. Какие известны последние новости о певице сегодня?

Как Пугачева отругала Лолиту за «голую» вечеринку

Певица Лолита Милявская призналась, что после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой между ней и Аллой Пугачевой состоялся разговор, в котором артистка посоветовала ей быть умнее.

Лолита согласилась со словами Примадонны. По словам исполнительницы, ей «нечего было возразить» старшей коллеге.

«После „голой“ вечеринки Насти Ивлеевой Алла Борисовна мне влепила. В очередной раз сказала: „Надо бы быть умнее в этом возрасте“. И мне нечего ей возразить. Еще один мудрый совет старшей подруги», — сообщила Милявская.

Что известно о местонахождении Пугачевой

Алла Пугачева планировала справлять свой день рождения 15 апреля в Израиле, однако к ней не смогли приехать гости из-за атаки Ирана по стране, сообщает KP.RU. По его данным, Примадонна осталась в доме в Кесарии одна с детьми Лизой и Гарри. При этом накануне супруг исполнительницы комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был замечен на Кипре, где у семьи есть собственная вилла.

Алла Пугачева в разговоре с телеведущей Кирой Прошутинской призналась, что не может вернуться в Россию на ПМЖ, потому что за границей остаются ее супруг и дети.

«Ее отъезд — не вызов, не позиция, а желание сохранить семью. Она грустно сказала мне: „Я там, где моя семья“. То есть муж и дети. Она всегда пела только о любви. Но самое главное — Алла полностью отдает ее тому, кого любит, жертвуя всем. Это не пафос, а правда ее жизни. И ее свобода, которую она возводит в абсолют, в этом случае становится добровольной несвободой и зависимостью», — рассказала Прошутинская.

Почему Соседов отказался слушать песни Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что не слушает песни Аллы Пугачевой из принципа. По его словам, артистки больше для него не существует, несмотря на то что она вновь стала выпускать новые композиции.

«Я никаких новых песен ее не слушаю принципиально. И эту тоже не буду слушать из принципа. Этой женщины для меня больше не существует — ни как певицы, ни как человека, ни в каком-то ином качестве. Напишите, что я вообще не знаю, кто это такая», — отметил критик.

Сергей Соседов считает, что Алла Пугачева пережила свой успех и славу. По его мнению, творчество артистки нельзя назвать вечным.

Как на Бледанс отразилась поддержка Пугачевой

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс пожаловалась на здоровье, после того как публично выразила поддержку Алле Пугачевой. Артистка считает, что ее проблемы с лицом и конъюнктивит — последствия негатива.

«Я даже не ожидала, что людей, которые желают мне зла, так много. Чего мне только не желают! Купить билет в Израиль и отправиться к Пугачевой самой — это самое безобидное! Поэтому я не исключаю, что меня сглазили», — поделилась она с MK.RU.

При этом Эвелина Бледанс не отказывается от своих слов и верит, что в скором времени Алла Пугачева вернется в Россию, потому что в «непростое время для страны она должна быть вместе с народом».

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