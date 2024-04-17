Mash выяснил, куда «сбежал» Галкин после обострения ситуации в Израиле Mash: Галкин отправился на Кипр после обострения ближневосточного конфликта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Telegram-канал Mash сообщает, что шоумен и юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «сбежал» на Кипр. По данным канала, артиста накануне заметили в Лимасоле.

Как пишет Mash, на перемещения Галкина повлияло обострение ближневосточного конфликта. В публикации указано, что у артиста и его супруги Аллы Пугачевой на острове есть пентхаус, который они купили в 2017 году. По сведениям Mash, роскошный дом обошелся звездной семье в €10 млн.

Канал со ссылкой на очевидцев добавил, что шоумена заметили на пути к ресторану морской кухни Pyxida. Как указал Mash, Галкин старался не привлекать к себе внимание и был взволнован.

Ранее СМИ сообщили, что Алла Пугачева вынуждена была справлять свое 75-летие в одиночестве. Как отмечается, она планировала отметить его с размахом, однако гости не смогли приехать на праздник из-за атаки Ирана по Израилю. Власти страны были вынуждены закрыть воздушное пространство.

По данным издания, не было рядом и Максима Галкина, так как он находится за пределами страны. Примадонна осталась в доме в Кесарии одна с малолетними детьми Лизой и Гарри.

После того как стало известно об атаке Ирана, Галкин опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, на котором со стаканом, предположительно, спиртного в руках пожелал удачи израильской ПВО. Он добавил, что находится в состоянии ожидания, однако не будет следить за лентой новостей. При этом он не уточнил, где находился в момент записи видео.