Максим Галкин пожелал удачи ПВО Израиля и ушел спать Галкин демонстративно ушел спать на фоне атаки Ирана на Израиль

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/Global Look Press

Максим Галкин

Артист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, на котором со стаканом, предположительно, спиртного в руках пожелал удачи израильской ПВО на фоне атаки Ирана. При этом он перепутал фразы на иврите. Сначала артист заявил «мазл тов» (счастливой планеты-судьбы), но затем сумел пожелать военным удачи, и выговорил «беацлаха» (удачи).

Галкин добавил, что он находится в состоянии «ожидания». Однако уточнил, что не будет скроллить ленту новостей, а пойдет спать. Галкин объяснил, что «если что», его разбудит сирена. Артист не уточнил, где сейчас находится.

В конце марта 47-летний юморист Максим Галкин на последнем концерте в израильском городе Реховот сравнил себя с Иисусом Христом. Комик пошутил, что находится в возрасте Мессии, до которого тот бы дожил, если бы «вовремя эмигрировал».

Ранее стало известно, что Иран запустил баллистические ракеты по целям в глубине территории Израиля. Информированные источники утверждают, что речь идет только о военных объектах. Американские чиновники допускают, что по Израилю запустили примерно 400–500 дронов и ракет с территории Ирана, Ирака, Сирии, Ливии и Йемена.