Соседов объяснил, почему больше не слушает песни Пугачевой Соседов признался, что не слушает новые песни Пугачевой из принципа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с изданием «Ридус» признался, что не слушает песни Аллы Пугачевой из принципа. По его словам, артистки больше для него не существует. Ее творчество, уверен эксперт, не прошло испытание временем.

Я никаких новых песен ее не слушаю принципиально. И эту тоже не буду слушать из принципа. Этой женщины для меня больше не существует — ни как певицы, ни как человека, ни в каком-то ином качестве. Напишите, что я вообще не знаю, кто это такая, — заявил Соседов.

В свое время песни Пугачевой были интересны и новы, добавил музкритик. Многие из-за этого начали считать артистку вечной, однако она пережила свое творчество.

То есть не песни ее пережили, а она пережила их, как и свой успех, свою славу, — объяснил Соседов.

Ранее певица Лолита Милявская призналась, что после «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой Алла Пугачева посоветовала ей быть умнее. Артистка рассказала, что согласилась со словами Примадонны, потому что ей «нечего было возразить». Милявская назвала слова Пугачевой мудрым советом старшей подруги. Об этом она рассказала в фильме Собчак «А знаешь, все еще будет», посвященном 75-летию артистки.