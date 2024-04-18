Королевская семья Британии: последние новости 18 апреля, мир Гарри и Кейт

Фото: Nieboer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меган Маркл

Бывшая помощница Меган Маркл рассказала о плохом отношении герцогини к сотрудникам, а принц Гарри наладил отношения с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня?

Что известно о примирении Кейт Миддлтон с принцем Гарри

Кейт Миддлтон возобновила общение с принцем Гарри, после того как публично рассказала о своем онкологическом заболевании, сообщает журнал Closer. Отношения между ними были испорчены после женитьбы герцога Сассекского на Меган Маркл.

Принц Гарри обратился к принцессе Уэльской, после того как она опубликовала видео, в котором объяснила причины своего длительного отсутствия на публике. Теперь принц Гарри регулярно отправляет ей «ободряющие сообщения» и поддерживает связь.

Как сообщает источник, для Кейт Миддлтон возвращение в жизнь близкого человека стало большим событием, она общается с принцем Гарри тепло и приветливо и ясно дала понять, что рада возобновлению общения.

«Кейт сказала Гарри, что ее дверь всегда открыта, если он захочет позвонить или навестить их, находясь в Великобритании. Что касается Гарри, само собой разумеется, что это значит для него мир в ответ. Гарри чрезвычайно воодушевлен тем, что они снова общаются, и с нетерпением ждет возможности воссоединиться», — заявил источник.

Королевский инсайдер заявил, что принц Гарри надеется побеседовать с принцем Уильямом в следующем месяце во время своего запланированного визита в Великобританию, Кейт Миддлтон могла бы сыграть роль посредника между братьями.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

Что рассказала о Меган Маркл ее бывшая помощница

Бывшая помощница Меган Маркл Саманта Коэл рассказала о плохом отношении герцогини к сотрудникам Букингемского дворца, пишет Herald Sun. По ее словам, пока герцоги Сассекские не сложили королевские обязанности и не переехали в США, супруга принца Гарри могла довести до слез любого помощника, из-за чего в резиденции наблюдалась текучка кадров.

«Я должна была остаться только на шесть месяцев, но осталась на 18: мы не смогли найти мне замену, а когда сделали это, то решили взять нанятых людей в тур по Африке с Гарри и Меган, чтобы показать особенности работы, но в итоге они все уволились еще во время пребывания в Африке», — рассказала Коэл.

Почему принцу Уильяму и Кейт Миддлтон пришлось покинуть свой дом

Король Великобритании Карл III, несмотря на то что он проходит курс лечения после обнаружения у него онкологического заболевания, запланировал провести ремонт в имении Сандрингем. Изменения затронут не только его собственную недвижимость, но и территорию особняка Кейт Миддлтон и принца Уильяма, сообщает издание Hello.

Там планируется создание «солнечной фермы», где разместятся две тысячи солнечных батарей для полного обеспечения энергией всех потребностей имения. Также батареи будут размещены на крыше дома Уильяма и Кейт. Из-за шума и неудобств, связанных с ремонтом, принц и принцесса Уэльские не смогут жить в своей резиденции.

По данным источника, сейчас принц Уэльский ищет подходящий особняк для своей семьи. Местоположение держится в строжайшей тайне, чтобы дать Кейт Миддлтон возможность восстановиться после химиотерапии в спокойном месте.

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