«Не прячусь от людей, просто живу»: куда пропал актер Андрей Гульнев

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Андрей Гульнев

Актер Андрей Гульнев знаком зрителю по съемкам в российских сериалах. Наиболее известные роли он сыграл в лентах «Невский» и «Ментовская сага». В каких проектах сейчас задействован артист, как складывается его личная жизнь?

Чем известен Андрей Гульнев

Андрей Гульнев родился 22 июня 1982 года в Лодейном Поле Ленинградской области. Он окончил Российский государственный институт сценических искусств, после получения диплома был принят в труппу петербургского театра «Суббота».

Дебют Гульнева в кино состоялся в 2002 году в картине Алексея Балабанова «Война». Первыми знаменитыми работами актера стали роли в сериалах «Шаман», «Шеф» и «Дознаватель-2».

Популярность артисту принесли роли майора Андрея Михайлова в сериале «Невский» и Петра Бахтина в «Ментовской саге». Также он снимался в лентах «Идеальная жена», «Условный мент», «Великолепная пятерка» и других.

Что известно о личной жизни Андрея Гульнева

Андрей Гульнев женат на своей коллеге Валентине Лебедевой. Артисты познакомились в театре «Суббота», затем вместе снимались в ленте «Невский», где сыграли женатую, а затем разведенную пару.

Гульнев и Лебедева сыграли свадьбу в июле 2012 года, а в декабре того же года на свет родились их наследники — двойняшки Егор и Елизавета.

Чем сейчас занимается Андрей Гульнев

Андрей Гульнев активно выступает на сцене. Он работает в театре «Суббота» в качестве приглашенного артиста, а также сотрудничает с театром «На Литейном» и Театром Эстрады Аркадия Райкина. В репертуаре актера более 10 спектаклей.

«Я работаю в театре „Суббота“ и по сей день, но не как штатный, а как приглашенный артист. Там я дослужил до мастера сцены, хотя понимаю, что все эти звания потихоньку выводят из обихода. Уже присвоенные звания-то останутся, а вот что будет дальше — неизвестно», — рассказал он Teleprogramma.pro.

Артист на настоящий момент задействован в съемках сериалов «Берлинская жара», «Планета» и продолжении ленты «Невский». По словам Гульнева, роль Андрея Михайлова стала частью его жизни.

«Кинопроизводство сериала „Невский“ идет практически 10 лет, и роль Андрея Михайлова, безусловно, стала частью моей жизни. Любой проект — эмоционально очень сложная и затратная история. Нужно выработать собственную линию поведения, чтобы не быть „персонажем с другой планеты“. Главная задача актера — сыграть убедительно», — делился артист.

Андрей Гульнев живет с семьей в Санкт-Петербурге. По словам актера, его часто узнают на улице, но, несмотря на это, он продолжает пользоваться общественным транспортом.

«Конечно, есть определенный дискомфорт, но что делать? Я не прячусь от людей. Я просто живу в Петербурге и езжу на работу. Выхожу из дома и еду на съемочную площадку или в театр, а потом возвращаюсь домой», — делился он.

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