Германия, замена Назарова, заражение крови: как живет Сергей Чонишвили

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Сергей Чонишвили в роли профессора фонетики Генри Хиггинса в сцене из спектакля «Пигмалион»

Заслуженный артист России Сергей Чонишвили прославился как диктор и известен ролями в лентах «Петербургские тайны» и «Содержанки». Чем сейчас занимается актер, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Сергей Чонишвили

Сергей Чонишвили родился 3 августа 1965 года в Туле в семье народного артиста СССР Ножери Чонишвили и актрисы Валерии Прокоп. Он окончил Театрального училище имени Бориса Щукина и был принят в труппу театра «Ленком». За роли Ноздрева в «Мистификации» и Кочкарева в «Женитьбе» артист получил премии «Чайка».

В 2010 году Чонишвили покинул «Ленком» и начал участвовать в экспериментальных постановках режиссера Константина Богомолова в МХТ имени Чехова. Дебютом актера в кино стал фильм «Курьер». Первую крупную роль он сыграл в сериале «Петербургские тайны». Затем снялся в лентах «Азазель», «Подруга особого назначения», «Любовники», «Содержанки» и других.

Сергей Чонишвили также известен как писатель и диктор. С 1998 года артист является официальным голосом телеканала СТС, также он озвучивал программы «Вокруг света» и «Совершенно секретно» и персонажа Доминика Торетто в блокбастере «Форсаж».

Что известно о личной жизни Чонишвили

Сергей Чонишвили был единожды женат. В 2010 году у него родились дочери-двойняшки Анна и Александра. По словам артиста, его брак распался из-за его занятости. В программе Юлии Меньшовой «Наедине со всеми» артист также признался, что у него есть внебрачные дети, но отказался раскрывать подробности их рождения.

«Надеюсь, что те дети, которые у меня существуют, избегут этой участи достаточно долго — того, что к ним будут подходить на улице из-за того, что у них отец что-то сделал или что-то о них рассказал», — отметил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Сергей Чонишвили

По данным СМИ, у Сергея Чонишвили был роман с актрисой Елизаветой Боярской, с которой он вместе снимался в фильме «Демон полдня». Однако артисты никогда не подтверждали свои отношения.

Какие у Чонишвили были проблемы со здоровьем

В 2008-м Сергей Чонишвили порвал ахиллово сухожилие во время спектакля. Артист перенес несколько операций, однако его здоровье ухудшилось, началось заражение крови.

«Никак не заживала рана. Нога начала буквально гнить. Сдаю анализы, врачи говорят: „Да, у вас золотистый стафилококк! Наверняка занесли во время перевязки“. Становится ясно, почему я начал реально помирать. Перспектив виделось две: либо тихо загнусь в результате общего заражения крови, либо мне просто-напросто отхомячат ногу, что для меня тоже в каком-то смысле смерть. Сказать, что меня накрыла апатия, будет неверно. Трудно описать мое состояние в то время. Костыли, гниющая нога», — рассказал он газете «Моя семья».

Артист принял решение уехать на реабилитацию в Германию. Ему провели операцию в одной из мюнхенских клиник. В Россию он вернулся спустя два месяца после полного восстановления.

Чем сейчас занимается Сергей Чонишвили

Сергей Чонишвили после отъезда актера Дмитрия Назарова за границу на фоне СВО заменил его в постановке МХТ им. Чехова «Лес». Также артист задействован в спектаклях Театра сатиры, Театра на Бронной и гастролирует по России с постановкой «Онегин».

В 2024 году Чонишвили можно будет увидеть на экране в сериале «Игры», также он снимается для фильма «Толерантность», выход которого запланирован на 2025 год. По словам артиста, он «сидит на нескольких стульях» — театр, кино, озвучка.

Читайте также:

Молчание об СВО, поездка в Киев, съемки: где сейчас актриса Мария Пирогова

Фадеев, завершение карьеры, срыв проекта: как сейчас живет Лена Зосимова

Смерть дочери, мечты о сыне, новые фильмы: как живет актер Алексей Демидов