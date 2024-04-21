«Я так и сделаю»: принц Уильям впервые высказался об онкологии жены Принц Уильям публично пообещал заботиться о больной раком Кейт Миддлтон

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Принц Уильям

Принц Уильям после новостей об онкологическом диагнозе своей супруги Кейт Миддлтон пообещал внимательно следить за здоровьем жены. Об этом он сказал во время посещения офиса благотворительной организации в Санбери-на-Темзе, передает The Sun.

Во время визита принца люди вручили ему открытки для Кейт Миддлтон и короля Карла III, которому поставили схожий диагноз. В своих посланиях люди желали членам королевской семьи выздоровления от поразивших их недугов.

Как сообщает таблоид, Уильмя был тронут вниманием британцев. Одна из женщин по имени Рэйчел попросила его внимательно следить за самочувствием Кейт.

Я так и сделаю, — ответил Уильям.

За неделю до этого принцесса Кейт Миддлтон впервые вышла на связь после новостей о ее онкологическом заболевании. Она написала в соцсетях пост с соболезнованиями в адрес родственников погибших в поножовщине, которая произошла в торговом центре Сиднея.