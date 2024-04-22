«Поплыла и наставила рога»: как разрушился брак Пугачевой и Киркорова

Фото: Maxim Burlak/Global Look Press

Певец Филипп Киркоров рассказал, как разрушился его брак с Аллой Пугачевой. На протяжении скольких лет ему изменяла Примадонна, почему они продолжали дружить семьями, как артист защищал бывшую супругу и что говорил о Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)?

Почему Киркоров и Пугачева разошлись

Киркоров в передаче «Новые русские сенсации» рассказал, что семейная идиллия разрушилась из-за неверности со стороны Пугачевой. По словам артиста, молодой юморист Максим Галкин начал «обхаживать» Примадонну, а она не смогла устоять.

«[Галкин] начал ее обхаживать и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Это, конечно, было неприятно», — рассказал певец в эфире программы.

Он отметил, что не испытывает злобы по отношению к своей бывшей жене, так как она нашла свою половинку. Он рад, что его некогда любимой женщине удалось найти избранника по душе и встретить с ним старость, пусть даже вдали от родины. «Она счастлива с этим человеком. Дай Бог ей здоровья», — говорит Киркоров.

Пугачева и Киркоров прожили вместе 10 лет: в 1994 звездная пара расписалась в загсе на Английской набережной, а венчалась в Иерусалиме. Артисты много гастролировали вместе, занимались музыкой и развивали мюзиклы в России. По случаю развода в 2005-м Примадонна и поп-король устроили вечеринку — они отпраздновали новый статус в ресторане.

Что поп-король говорил о Галкине

В 2022 году поп-король опубликовал в социальных сетях пост в защиту Примадонны и ее супруга. По словам артиста, Галкин воспринял его поступок как должное, а затем и вовсе принялся высмеивать экс-коллегу на своих зарубежных концертах. Например, однажды шоумен сыронизировал, что появление исполнителя хита «Зайка моя» в прозрачных колготках остановит СВО.

«Не представляете, какой период я пережил. Я получил по шапке по полной, потому что заступился за иноагента. Не ожидал, что после этого всего Максим будет ездить и вот так оскорблять меня», — сказал Киркоров.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В конце января 2024 года Галкин высмеял Киркорова, извинившегося за участие в «голой» вечеринке. Во время концерта в Вене комик перепел хит артиста «А я и не знал» на шуточный манер, подчеркнув, что поп-король потерял контроль и забежал не в ту дверь. Также юморист предположил, что Киркоров шел за колой.

Как Киркоров заступался за бывшую жену

После отъезда Примадонны из России на фоне спецоперации артист положительно отзывался о бывшей супруге и заступался за нее. Например, в сентябре 2022 года исполнитель призвал прекратить осуждать Пугачеву, поскольку, по его словам, она много сделала для России.

«Кто вы все такие, чтобы обсуждать, осуждать, комментировать Аллу Борисовну? Она столько сделала для этой страны, что грех сейчас что-либо приписывать ей негативное!» — заявил Киркоров.

В начале января 2024 года поп-король выступил на сцене ресторана в Дубае. На тот момент он уже посетил скандальную «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в «Мутаборе», после которой артиста стали массово «отменять». В ходе концерта Киркоров вновь комплиментарно отозвался о Пугачевой, процитировав ее со сцены.

«Запретят петь — буду рисовать, отберут краски — буду писать стихи. Это не я придумал. Это ее (Пугачевой. — NEWS.ru) фразы. Великая мудрая женщина права. Пока у меня есть вы, пока у меня есть возможность что-то для вас делать, я буду это делать», — сказал тогда певец.

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

При этом в одном из выпусков юмористического шоу «Звезды» Киркоров пошутил над своей бывшей женой. Он назвал Примадонну «бабушкой», но затем поправил себя.

«Не бабушка, а подруга», — сказал певец.

При этом он не назвал фамилию Пугачевой.

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