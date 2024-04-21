«Это был мой близкий друг»: как Киркоров помог Зеленскому стать звездой

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Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, как помог нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому построить карьеру в российском шоу-бизнесе. В чем признался поп-король, что сказал о дружбе с Зеленским, какой проект они вели вместе?

Как Киркоров помог Зеленскому стать звездой

Певец в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ рассказал, что карьера Зеленского в России началась при его непосредственном участии. Как отметил Киркоров, нынешний украинский лидер хотел «покорить российский шоу-бизнес».

«Ему хотелось больше пространства обхватить, потому что на Украине он сделал очень много как артист. Ему хотелось покорить российский шоу-бизнес. Я убедил руководство телевидения взять его соведущим», — заявил поп-король.

В публикации НТВ подчеркивается, что именно после помощи Киркорова карьера Зеленского в России заиграла новыми красками, на Украину он вернулся «уже звездой».

Киркоров признался, что, несмотря на дружеские отношения в прошлом, сейчас он не может узнать Зеленского. Народный артист напомнил, что был одним из первых, кто подпал под санкции Украины при Зеленском.

«Это был мой друг очень близкий. И мы очень дружили. Я сейчас не узнаю этого человека. Я не узнаю этого человека, который вводит против меня первые санкции. Первый человек, который подпал под санкции Украины, — это был я», — вспомнил Киркоров.

Также поп-король ответил на вопрос о возможном звонке Зеленскому по поводу текущей ситуации между Россией и Украиной. Исполнитель выразил уверенность, что в этом нет никакого смысла, так как за Зеленского решения принимают другие лица.

«А смысл? У меня такое есть чувство, что даже это не он решает, а за него решают. Ему говорят, что делать», — добавил Киркоров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

В каких российских телепроектах участвовал Зеленский

В 2010 году Зеленский был одним из ведущих музыкального конкурса «Новая волна. День премьер» на телеканале «Россия 1». Вместе с Киркоровым нынешний президент Украины вел первый сезон музыкального шоу «Фактор А» в 2011 году, который транслировался на «России 1».

В 2011 году Зеленский вновь стал одним из ведущих конкурса «Новая волна. День мирового хита», а также вел проекты «Магия» с Татьяной Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и «Новогодний парад звезд» с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

С 2012 по 2013 год Зеленский появлялся в качестве ведущего в таких шоу, как «Новая волна — 2012. День мирового хита», «Новогодний парад звезд — 2013», «Первый/второй новогодний вечер» и «Новая волна — 2013. День мирового хита». Кроме того, украинский политик был членом жюри вместе с Галкиным в проекте «Рассмеши комика. Российская версия» (2012 год), а также гостем в программах «Новогодний парад звезд — 2014» и «Голубой огонек — 2014».

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Владимир Зеленский на съемках фильма «Любовь в большом городе — 3»

В каких фильмах снялся Зеленский

В 2008 году Зеленский сыграл роль стоматолога Игоря в полнометражном фильме «Любовь в большом городе», снятом по сценарию основанной им студии «Квартал-95». В 2010 году вышло продолжение под названием «Любовь в большом городе — 2».

17 марта 2011 года состоялась премьера фильма «Служебный роман. Наше время», где Зеленский сыграл Анатолия Новосельцева. В 2012 году вышел фильм «Ржевский против Наполеона», в котором Зеленский исполнил одну из главных ролей — Наполеона Бонапарта.

8 марта 2012 года на экраны вышел фильм «8 первых свиданий» с нынешним президентом Украины в главной роли. 1 января 2014 года состоялась премьера комедии «Любовь в большом городе — 3», где Зеленский снова сыграл стоматолога Игоря. 1 января 2015 года на экраны вышел фильм «8 новых свиданий» также с ним в главной роли.

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