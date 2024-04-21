Киркоров и Басков спели для молдавской оппозиции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Басков

Российские певцы Филипп Киркоров и Николай Басков выступили с песнями на съезде молдавской оппозиции в Москве. Звезды исполнили по несколько песен, сообщает корреспондент ТАСС.

На мероприятии была проведена концертная программа. Также представители молдавских оппозиционных партий подписали соглашение о создании предвыборного блока под названием «Победа». Киркоров исполнил свою песню «Дива», где прозвучали слова «Вива Виктория», что на молдавском языке означает «победа».

Ранее СМИ писали, что в настоящее время у Киркорова стало меньше заказов на выступления. Предположительно, это связано не только с тем, что Киркоров попал в скандал из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, но и с возрождением интереса к музыке 80–90-х годов после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Спрос на дорогих артистов упал, и организаторы мероприятий стали выбирать менее известных исполнителей, чтобы сэкономить.

Также сообщалось, что 18 апреля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу Киркорова на запрет въезжать в Литву. По словам адвоката поп-короля Александра Добровинского, такое решение было принято из-за поддержки певцом «действий России в Крыму».