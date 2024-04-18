Адвокат Киркорова объяснил решение ЕСПЧ по делу о запрете на въезда в Литву ТАСС: ЕСПЧ отклонил жалобу Киркорова на запрет въезда в Литву

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Добровинский

Европейский суд по правам человека отклонил жалобу певца Филиппа Киркорова на запрет въезда в Литву, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката исполнителя Александра Добровинского. По его словам, решение принято из-за поддержки артистом «действий России в Крыму».

Что интересно, оказывается, человек, считает ЕСПЧ, не имеет право иметь свое мнение, а точнее имеет право иметь лишь то мнение, которое согласовано с ЕСПЧ. А если человек думает иначе, чем разрешено ЕСПЧ, то он не имеет право на беспристрастное рассмотрение своего дела, — прокомментировал судебное решение адвокат певца.

Миграционная служба Литвы в январе 2021 года внесла Киркорова в список нежелательных лиц. Артисту запретили посещать республику в течение пяти лет.

Ранее Европейский суд по правам человека постановил, что Литва и Румыния, на территории которых располагались секретные тюрьмы ЦРУ, нарушили права человека. Несколько бывших заключенных этих учреждений рассказали, что их пытали там в рамках расследования со стороны США терактов 11 сентября 2001 года. По данным суда, в Литве тайная тюрьма действовала с сентября 2003 года по ноябрь 2005 года.