Филипп Киркоров: последние новости 20 апреля, запрет въезда в Литву, доходы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

СМИ сообщили о падении доходов народного артиста России Филиппа Киркорова, а ЕСПЧ отклонил жалобу поп-короля на запрет въезжать в Литву. Какие последние новости о Киркорове 20 апреля, в чем призналась его бывшая возлюбленная?

Доходы Киркорова упали?

В настоящее время у Киркорова стало меньше заказов на выступления, сообщает портал vokrug.tv. По данным источника, интерес к певцу упал.

Как уточняет СМИ, это связано не только с тем, что Киркоров попал в скандал из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, но и с возрождением интереса к музыке 80–90-х годов после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Спрос на дорогих артистов упал, и организаторы мероприятий стали выбирать менее известных исполнителей, чтобы сэкономить, резюмирует портал.

Похожей информацией поделилось и издание KP.RU. По его данным, спрос на корпоративы упал на 30%, а заказчики отдают предпочтение менее известным артистам, чтобы сэкономить. Например, хорошая кавер-группа может устроить представление за гонорар в размере от 200 до 700 тысяч рублей.

При этом остались заказчики, готовые платить миллионы за шоу, чтобы сделать мероприятие более статусным. В этом случае речь идет о выступлениях, в частности, Киркорова, народного артиста России Николая Баскова и лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова.

«Конечно, всегда остаются те, кто готов заплатить пять миллионов рублей за звезду и придать мероприятию статус. Тут нет равных Филиппу Киркорову и Николаю Баскову. Для любителей поностальгировать так же дорого и модно Сергей Жуков и группа „Руки Вверх!“. Но таких заказов стало меньше», — пишет СМИ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Почему ЕСПЧ отклонил жалобу Киркорова на запрет въезжать в Литву

18 апреля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу Киркорова на запрет въезжать в Литву. По словам адвоката поп-короля Александра Добровинского, такое решение было принято из-за поддержки певцом «действий России в Крыму».

«Что интересно, оказывается, человек, считает ЕСПЧ, не имеет право иметь свое мнение, а точнее, имеет право иметь лишь то мнение, которое согласовано с ЕСПЧ. А если человек думает иначе, чем разрешено ЕСПЧ, то он не имеет право на беспристрастное рассмотрение своего дела», — заявил Добровинский.

Комментируя решение суда, член Парижской коллегии адвокатов, руководитель докторантуры университета «Париж Декарт» Филипп де Вель выразил мнение, что ЕСПЧ руководствовался политическими, а не юридическими мотивами.

«Европейский суд, как свидетельствует его решение, не принимает во внимание правовые требования истца, а опирается на утверждения, не относящиеся к делу. ЕСПЧ выступает в данном случае не как высшая судебная инстанция, а как политический орган, чтобы отклонить жалобу заявителя, основанную на принципе фундаментального права», — сказал де Вель в беседе с ТАСС.

В январе 2021 года миграционная служба Литвы внесла Киркорова в список нежелательных лиц, запретив ему посещать страну в течение пяти лет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

О чем рассказала экс-возлюбленная Киркорова

Диджей Катя Гусева в подкасте «Ниче святого» HiFi-стриминга «Звук» рассказала, как Киркоров высадил ее посреди трассы в США. По словам экс-возлюбленной артиста, поп-король редко садится за руль, но очень любит ездить быстро. При этом сама Гусева чувствует себя некомфортно в автомобиле при высокой скорости, поэтому просила артиста не ездить быстрее 120 километров в час. Однако Киркоров, наоборот, начал разгоняться и намеренно выехал на встречную полосу.

«В общем, едет безумно. Причем еще выезжает на встречную полосу, специально показывая, что он делает какие-то неправильные маневры. И в один момент я не выдерживаю и ору просто матом», — вспомнила Гусева.

После этого певец остановил машину и высадил девушку посреди трассы, откуда ее забрал экс концертный директор поп-короля Геннадий Рыбак. После этого Киркоров извинился за свое поведение.

«Филипп после этого извинился — понял, что он натворил. Это было серьезно, потому что меня трясло, я вообще прийти в себя не могла», — рассказала диджей.

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