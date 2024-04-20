На Украине ограничили работу онлайн-казино Зеленский подписал указ, ограничивающий работу онлайн-казино на Украине

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, ограничивающий в стране работу онлайн-казино. Таким образом он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны, которое среди прочего предусматривает ограничение рекламы азартных игр и установку лимитов по депозитам.

Кроме того, главкому ВСУ Александру Сырскому предписано запретить украинским военнослужащим доступ к онлайн-казино и другим игорным заведениям. На Украине также введут госсистему мониторинга и проведут информационную кампанию о вреде азартных игр.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявлял, что Вооруженные силы Украины страдают от новой эпидемии — игромании. По его словам, военные получают деньги, тратят их в онлайн-казино и влезают в кредиты. Подобные игры, помимо прочего, уничтожают моральный дух военнослужащих, считает он. С подобной проблемой сталкиваются 90% солдат на передовой, добавил депутат.

При этом его слова подтвердил человек, непосредственно общавшийся в военными — солдат-аэроразведчик 59-й бригады Павел Петриченко. Он зарегистрировал петицию об ограничении онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения. Позже стало известно, что Петриченко погиб в зоне СВО.