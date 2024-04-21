Зеленский заявил, что у Украины появился шанс на победу Зеленский: благодаря пакету помощи США у Украины появился шанс на победу

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский в эфире NBC News поблагодарил американских чиновников за одобрение пакета помощи Украине более чем на $60 млрд. По его мнению, это даст Киеву шанс на победу.

Я думаю, что эта поддержка действительно укрепит Вооруженные силы [Украины] и у нас будет шанс на победу. Если Украина действительно получит систему вооружений, в которой мы так нуждаемся, в которой так нуждаются тысячи солдат, — сказал Зеленский.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены 20 апреля в палате представителей Конгресса США. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву. Также сообщалось, что США не обладают запасным планом военной поддержки Украины, кроме транша на $60 млрд, который до сих пор оставался замороженным в конгрессе.

При этом The Wall Street Journal пишет, что новая помощь США вряд ли сможет существенно повлиять на положение Украины в рамках конфликта. Газета пришла к соответствующим выводам, проанализировав ситуацию в зоне спецоперации. По данным издания, украинская армия испытывает острую нехватку личного состава и артиллерийских снарядов. Утверждается, что новая помощь позволит Киеву лишь отбивать российские атаки и удерживать территорию.