Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине Reuters: палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены в Палате представителей Конгресса США, передает Reuters. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая.

Общая сумма ассигнований в рамках трех законопроектов составляла $95,34 млрд. Для Израиля предлагалось выделить $26,38 млрд, для Украины — $60,84 млрд, а на «противостояние коммунистическому Китаю» — $8,12 млрд. В последнюю категорию, в частности, входят около $2 млрд на поддержку Тайваня и других региональных партнеров США.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената Конгресса, большинство в котором в отличие от Палаты представителей имеют демократы. Демократическая фракция в верхней палате Конгресса уже сигнализировала о готовности обеспечить оперативное одобрение пакета. Как ожидается, Сенат уже в субботу начнет его рассмотрение. Затем он будет подписан Байденом и обретет силу закона.

Ранее сообщалось, что США не обладают запасным планом военной поддержки Украины, кроме транша на $60 млрд, который до сих пор остается замороженным в конгрессе. Президентская администрация, как утверждается, все больше разочаровывается в республиканцах. На этом фоне растут опасения российских успехов в зоне СВО, которые в Вашингтоне ожидают в ближайшие недели.

При этом экс-президент США Дональд Трамп допустил, что безвозмездная помощь Украине закончилась. Он отметил, что Киев может получить помощь в виде займа, а не «подарка».

Также стало известно, что в США задумались над тем, чтобы финансировать Киев в формате займа под залог будущей прибыли, которую Вашингтон рассчитывает получить от замороженных российских государственных активов.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Западу следует объединиться для защиты украинских территорий по примеру, продемонстрированному в Израиле. Он отметил, что такой вариант не только возможен, но и является наиболее эффективным.