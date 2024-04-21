В США рассказали о судьбе Киева после получения новой помощи WSJ: новая помощь США существенно не повлияет на судьбу Украины

Фото: МО Украины

Новая помощь США вряд ли сможет существенно повлиять на положение Украины в рамках конфликта, сообщает The Wall Street Journal. Газета пришла к соответствующим выводам, проанализировав ситуацию в зоне спецоперации.

Учитывая тяжелое положение Украины на поле боя и успехи, достигнутые войсками Москвы за последние месяцы <...> новая помощь вряд ли кардинально изменит судьбу Киева, — говорится в материале.

По данным издания, украинская армия испытывает острую нехватку личного состава и артиллерийских снарядов, подчеркнули в WSJ. Утверждается, что новая помощь позволит Киеву лишь отбивать российские атаки и удерживать территорию, пока европейские союзники не организуют для Украины очередные поставки.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены 20 апреля в палате представителей Конгресса США. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая.

Также сообщалось, что США не обладают запасным планом военной поддержки Украины, кроме транша на $60 млрд, который до сих пор оставался замороженным в конгрессе. Президентская администрация, как утверждается, все больше разочаровывается в республиканцах. На этом фоне растут опасения российских успехов в зоне СВО.