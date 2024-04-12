США признались в отсутствии запасного плана по Украине Bloomberg: у США нет плана Б по поддержке Украины

Фото: МО США

США не обладают запасным планом военной поддержки Украины, кроме транша на $60 млрд, который до сих пор остается замороженным в конгрессе, сообщает Bloomberg. Президентская администрация, как утверждается, все больше разочаровывается в республиканцах. На этом фоне растут опасения российских успехов в зоне СВО, которые в Вашингтоне ожидают в ближайшие недели.

У США нет плана Б по оказанию помощи Украине, за исключением военной помощи в размере $60 млрд, которая по-прежнему заморожена в конгрессе, — пишет агентство со ссылкой на американского чиновника.

При этом ранее сообщалось, что у США имеется запасной план на случай краха Украины. По словам бывшего сотрудника Пентагона Стивена Брайена, в НАТО рассматривают Молдавию как стратегический плацдарм на случай победы российской стороны в украинском конфликте. По его мнению, страна может стать точкой сосредоточения западных войск.

В Киеве рассматривают вариант, что Конгресс США может не согласовать новый транш. На этот случай там подготовили свой план Б. Украинский министр финансов Сергей Марченко ранее заявлял, что в таком случае Украина будет просить страны «Большой семерки» (G7) увеличить размер взносов для помощи Киеву. Он выразил надежду, что прямая бюджетная поддержка сохранится.