Экс-сотрудник Пентагона озвучил план Б Запада на случай краха Украины Asia Times: Молдавия может стать плацдармом для Запада после краха Украины

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

В НАТО рассматривают Молдавию как стратегический плацдарм на случай победы российской стороны в конфликте на Украине, пишет в статье для Asia Times бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен. По его мнению, страна может стать точкой сосредоточения западных войск.

Научный сотрудник Йорктаунского института и вашингтонского Центра политики безопасности отметил, что Молдавия может послужить «отправной точкой» наступательной стратегии стран Запада в отношении Крыма и Одессы. По его словам, в Европе «назревает план Б» на случай провала украинской армии.

Молдавия имеет нейтральный статус, но в рамках индивидуального плана партнерства сотрудничает с НАТО с 1994 года. По данным соцопросов, большинство населения страны против вступления в Альянс и считает необходимым сохранение статуса постоянного нейтралитета. К сближению с НАТО призывает президент Молдавии Майя Санду.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что НАТО стремится разместить свои объекты в Молдавии из-за стратегически важного географического расположения страны. Он не исключил, что Молдавия может «вступить в НАТО» в качестве части Румынии. Эксперт подчеркнул, что у Молдавии есть нерешенные территориальные проблемы — Приднестровье, а подобные государства в НАТО не берут. Дандыкин напомнил, что в Приднестровье до сих пор служат российские миротворцы.