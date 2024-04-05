Военный эксперт объяснил, почему НАТО так сильно стремится в Молдавию Военэксперт Дандыкин: Молдавия может вступить в НАТО как часть Румынии

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Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что НАТО стремится разместить свои объекты в Молдавии из-за стратегически важного географического расположения страны. Он не исключил, что Молдавия может «вступить в НАТО» в качестве части Румынии.

Румыния хочет поглотить Молдавию, они считают ее своими землями, так Молдавия может вступить, скажем так, в НАТО. В Молдавии хорошая земля, шикарный климат, отличное расположение — этим им и интересна страна. И также очевиден факт присутствия Румынии, когда начинался конфликт Молдавии с Приднестровьем, теперь эта ситуация очень серьезная, — считает Дандыкин.

Он подчеркнул, что у Молдавии есть нерешенные территориальные проблемы — Приднестровье, а подобные государства в НАТО не берут. Дандыкин напомнил, что в Приднестровье до сих пор служат российские миротворцы.

С одной стороны, если брать Приднестровье — там находятся наши миротворцы, там крупнейшие склады с оружием, сотни вагонов. С другой стороны, поджимают Украина, которая дружит с Молдавией, и Румыния — член НАТО. Это все чревато новым конфликтом, — подытожил Дандыкин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 5 апреля российские системы ПВО сбили 53 беспилотника, запущенных украинскими военными по объектам в пяти областях России. 40 дронов было перехвачено или сбито в Ростовской области. Также попытке атаки подверглись Саратовская (один БПЛА), Курская (один БПЛА), Белгородская (один БПЛА) области и Краснодарский край (шесть БПЛА).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район с воздуха. По его словам, из-за действий противника начался пожар в одном из домов, горожанка получила ожог руки второй степени. Ей оказали помощь врачи.