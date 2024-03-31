Россиянка получила ожог руки при обстреле ВСУ Гладков: при обстреле Белгородской области женщина получила ожог руки

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины открыли огонь по территории Белгорода и Белгородского района, в результате обстрела пострадала местная жительница, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в доме женщины начался пожар. Пострадавшая получила ожог руки второй степени.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито десять воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, один человек пострадал — это женщина, в доме у которой вспыхнул пожар. У нее ожог руки второй степени, — заявил губернатор.

Прибывшие на вызов врачи скорой оказали пострадавшей помощь на месте. По словам Гладкова, госпитализация женщине не потребовалась.

Глава Белгородской области также опубликовал кадры с места происшествия. На них видны повреждения в здании, где начался пожар. При обстреле выбило окна в квартире многоэтажного жилого дома. Были повреждены 18 частных построек, в двух из которых вспыхнул огонь.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ ударили по территории Белгородской области из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Средства противовоздушной обороны сбили в небе над регионом 10 снарядов.