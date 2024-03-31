Десять украинских «Вампиров» атаковали приграничный российский регион МО РФ: средства ПВО сбили десять снарядов «Вампир» над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины ударили по территории Белгородской области с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», сообщило Министерство обороны России. В ведомстве уточнили, что атака была отражена около 07:00 по московскому времени. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили десять реактивных снарядов «Вампир» над регионом.

Около 07:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью, — заявили в ведомстве.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории Белгорода и региона объявлена ракетная опасность. Он призвал людей укрыться в помещениях со сплошными стенами, а также не подходить близко к окнам.

Также ранее Министерство обороны России сообщило об атаке ВСУ на Ярославскую область. Украинские военные ударили по объектам в регионе беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Средства противовоздушной обороны сбили три вражеских БПЛА.