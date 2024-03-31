В Белгороде и области объявлена ракетная опасность Гладков объявил о ракетной опасности в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тревогу о ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он призвал жителей укрыться в безопасных местах, а также не подходить к окнам.

Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал он.

Ранее Минобороны РФ предупреждало об атаке ВСУ на Белгородскую область. В 07:30 мск 30 марта дежурные средства противовоздушной обороны сбили один беспилотник. После этого в министерстве информировали о еще одной атаке в регионе. В 08:00 мск в небе был уничтожен второй БПЛА.

В ночь на 31 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал об объявленном режиме опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны были приведены в готовность, отмечал он.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил гражданам об обстреле поселка Запесочье в Погарском районе. При атаке никто не пострадал, подчеркнул он. На место обстрела выезжали оперативные и экстренные службы.