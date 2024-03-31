В Курской области объявлен режим опасности атаки БПЛА

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлен в Курской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Средства противовоздушной обороны приведены в готовность, отметил он.

Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, — говорится в сообщении.

Ранее Старовойт заявлял, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Гуево в Суджанском районе Курской области. По словам губернатора, при атаке были повреждены четыре частных домовладения и хозяйственные постройки. Пострадавших в результате обстрела зафиксировано не было, уточнил глава региона. Кроме этого, он опубликовал фото, на которых видны поврежденные постройки.

Накануне Минобороны России предупреждало об атаке ВСУ на Белгородскую область. По данным ведомства, в 07:30 мск 30 марта дежурные средства противовоздушной обороны сбили один беспилотник. После этого в министерстве информировали о еще одной атаке в регионе. В 08:00 мск в небе был уничтожен второй БПЛА.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил гражданам об обстреле поселка Запесочье в Погарском районе. При атаке никто не пострадал, подчеркнул он. На место обстрела отработали оперативные и экстренные службы, констатировал Богомаз.