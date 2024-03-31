Сразу три беспилотника атаковали российский регион Минобороны РФ: средства ПВО сбили три беспилотника над Ярославской областью

Фото: МО Украины

Украинские вооруженные силы попытались атаковать территорию Ярославской области утром 31 марта, сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, противник ударил по объектам в регионе беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. В министерстве добавили, что около 06:00 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три вражеских дрона.

Около 06:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ярославской области, — говорится в публикации.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил тревогу ракетной опасности на территории региона. Он призвал местных жителей оставаться в безопасных местах, укрыться в помещениях со сплошными стенами, а также не подходить близко к окнам.

Также ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель. Кроме того, был поврежден гараж в гаражном кооперативе в Петровском районе, а также жилой дом, газопровод и ЛЭП в Никитовском районе Горловки.