Десятки украинских БПЛА уничтожены в ночь на 5 апреля Минобороны: 53 украинских БПЛА сбиты в пяти регионах России

Фото: МО РФ

В течение ночи с 4 на 5 апреля российские системы ПВО уничтожили 53 беспилотника, запущенных украинскими военными по объектам в пяти областях России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Уточняется, что в отчет также вошли дроны, ликвидированные в утренние часы пятницы, 5 апреля.

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БПЛА), Саратовской (1 БПЛА), Курской (1 БПЛА) и Белгородской (1 БПЛА) областей, а также над территорией Краснодарского (6 БпЛА) края, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что ВСУ использовали более 40 БПЛА для атаки по региону. В результате в области есть проблемы с подачей электричества, повреждена электроподстанция. По его информации, жертв нет.

До этого возле Центрального рынка в Курске зафиксировано возгорание после ликвидации беспилотного летательного аппарата. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, жителям области важно помнить, что приближение к обломкам ракет и дронов опасно и может нанести вред.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил об атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район с воздуха. По его словам, из-за действий противника начался пожар в одном из домов, горожанка получила ожог руки второй степени. Ей оказали помощь врачи.