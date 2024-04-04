Пожар произошел возле рынка в Курске после ликвидации БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После ликвидации беспилотного летательного аппарата в Курске возле Центрального рынка произошло возгорание, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. Он добавил, что сотрудники оперативных служб отправились на место происшествия.

Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112, — написал глава региона.

Перед этим он опубликовал пост с предупреждением об опасности атаки беспилотников. Чуть позже Старовойт разместил запись о том, что в Курске сработала система противовоздушной обороны.

До этого двое рабочих погибли в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины в Новой Каховке, информировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что еще один получил ранения.

Роман Старовойт ранее сообщал, что в больнице скончалась жительница поселка Теткино, пострадавшая при обстреле со стороны ВСУ. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей и заявил, что врачи до последнего боролись за ее жизнь.