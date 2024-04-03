ВСУ трижды за день обстреляли российский поселок Гладков: ВСУ три раза за день атаковали белгородский поселок Красное

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины несколько раз за день обстреляли поселок Красное в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, украинская армия три раза атаковала населенный пункт с применением дронов-камикадзе. В результате обстрелов один легковой автомобиль получил повреждения. Пострадавших среди мирного населения нет.

Поселок Красное Шебекинского городского округа несколько раз за сегодняшний день подвергся атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате трех атак пострадавших нет, поврежден один легковой автомобиль, — написал Гладков.

Ранее под обстрел ВСУ попало белгородское село Вязовое. По словам Гладкова, в результате атаки в одном из жилых домов выбило окна, еще в одном домовладении были повреждены окна в летней кухне. При обстреле также повредились линии газо- и электроснабжения. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что в больнице скончалась жительница поселка Теткино, пострадавшая при обстреле со стороны ВСУ. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей и заявил, что врачи до последнего боролись за ее жизнь.