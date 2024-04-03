ВСУ обстреляли российское село Гладков: обстрел ВСУ села Вязового повредил жилые дома

Фото: t.me/vvgladkov

ВСУ обстреляли село Вязовое Краснояружского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, часть жилых домов оказалась повреждена.

Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Никто из мирных жителей не пострадал. В одном частном жилом домовладении выбиты окна, во втором жилом домовладении повреждены окна в летней кухне, — заявил он.

Гладков добавил, что также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы работают на месте и устраняют последствия, заключил он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Попытку Украины совершить террористическую атаку на российские объекты пресекли 28 марта около 12:30. По словам Гладкова, в результате отражения воздушной атаки был поврежден сарай в населенном пункте Таврово. Пострадавших нет.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что беспилотник самолетного типа упал в подмосковном селе Шарапово. По его информации, инцидент произошел несколько дней назад, однако местные жители заметили дрон только сейчас. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.