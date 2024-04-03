В Курской области растет число жертв украинских обстрелов Старовойт: в больнице скончалась жительница обстрелянного поселка Теткино

Фото: t.me/gubernator_46

В больнице Курской области скончалась жительница поселка Теткино Глушковского района, пострадавшая во время обстрела ВСУ 31 марта, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он выразил слова соболезнования родным погибшей, заявив, что врачи боролись за ее жизнь до последнего.

Жительница поселка Теткино Глушковского района, пострадавшая при обстреле, скончалась в больнице. Медики боролись за ее жизнь до последнего, — написал глава региона.

Ранее сообщалось, что жительница поселка получила осколочные ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины. Старовойт заявлял, что пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь. Также тогда загорелось расположенное в поселке предприятие. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.

В среду, 3 апреля, ВСУ обстреляли село Вязовое Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, часть жилых домов оказалась повреждена. Также пострадали линии электро- и газоснабжения. На месте работают оперативные и аварийные службы.

Многоэтажный дом и торговый центр получили повреждения при обстреле Белгорода со стороны ВСУ вечером 1 апреля. Как сообщил мэр города Валентин Демидов, за сутки повреждены не менее 82 квартир в 23 многоэтажках.