В российском регионе в результате атаки ВСУ погибли два человека Сальдо: два человека погибли в результате атаки ВСУ в Новой Каховке

Фото: Marco Cordone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Двое рабочих погибли в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новой Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Оон отметил, что еще один получил ранения.

В Новой Каховке террористы киевского режима сбросили бомбу с дрона на бригаду рабочих, которые восстанавливали мобильную связь в городе. Два человека погибли, один в тяжелом состоянии находится в больнице, — написал он.

Ранее Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали машину с гражданскими в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа, в результате чего погибли три человека. Кроме этого, украинские военные взорвали автомобиль коллективного фермерского хозяйства. По словам главы региона, при этой атаке пострадали два человека.

Ранее украинская армия обстреляла из артиллерии Каховский муниципальный округ. Один из снарядов попал в газораспределительную станцию. В результате город Каховка, а также села Коробки, Любимовка, Каменка и Малая Каховка временно остались без газа. Также под огнем оказалась Каховская центральная районная больница. По словам Сальдо, ВСУ били по медучреждению кассетными боеприпасами.