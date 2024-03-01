Сальдо: ВСУ атаковали автомобиль и убили трех жителей Херсонской области

Фото: t.me/SALDO_VGA

Вооруженные силы Украины атаковали гражданский автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа, в результате чего погибли три человека, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. Днем ранее ВСУ взорвали машину коллективного фермерского хозяйства. По словам главы региона, при этой атаке пострадали два человека.

Сегодня боевики украинских вооруженных формирований атаковали беспилотником автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа, убив трёх человек, — сообщил Сальдо.

До этого в Чернянке дрон ВСУ повредил автомобиль жителя, никто не пострадал, добавил губернатор. По его словам, обстоятельства указывают на то, что украинская армия намеренно атакует гражданский транспорт. Все это является военными преступлениями, добавил он.

Это явный террор против мирного населения Херсонской области, попытка запугать людей, подло отомстить им за их выбор быть с Россией, — отметил Сальдо.

Ранее сообщалось, что расчеты ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, дроны ВСУ были уничтожены над селами Новая Деревня и Никольское.