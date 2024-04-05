В Ростовской области сбили более 40 беспилотников ВСУ

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

В Морозовском районе Ростовской области силами противовоздушной обороны было уничтожено свыше 40 беспилотников Вооруженных сил Украины, поделился предварительными данными в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. По его информации, жертв нет.

В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения, — говорится в сообщении Голубева.

Ранее Минобороны России заявило, что 4 апреля около 22:00 мск была совершена новая атака ВСУ с применением беспилотных аппаратов самолетного типа на Курскую область. Средства противовоздушной обороны успешно перехватили один украинский БПЛА и семь уничтожили.

Также стало известно, что около 20:30 мск была пресечена попытка Киева совершить атаку с применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Белгородской области.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на грузовик во время движения у села Вознесеновка Шебекинского городского округа. По словам главы региона, водитель в результате взрыва не пострадал.