Минобороны РФ сообщило о ликвидации восьми дронов над Курской областью

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/Global Look Press

Минобороны России в официальном Telegram-канале сообщило, что около 22:00 мск была совершена новая атака Вооруженных сил Украины с применением беспилотных аппаратов самолетного типа на Курскую область. Средства противовоздушной обороны их успешно ликвидировали.

Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен и семь уничтожены над территорией Курской области, — уточнила пресс-служба военного ведомства.

Ранее губернатор области Роман Старовойт заявил, что сбито три украинских беспилотника во время второй атаки на Курск. По его данным, при повторной атаке зафиксировано попадание в жилой дом в СНТ и возгорание в двух частных домах столицы региона.

По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет. Старовойт добавил, что было локализовано возгорание в здании Областного центра развития творчества детей и юношества на Урицкого в Курске.

После того как в ходе первой атаки был ликвидирован беспилотник, в Курске возле Центрального рынка произошло возгорание. Губернатор проинформировал, что сотрудники оперативных служб отправились на место происшествия.