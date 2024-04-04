Над Курском сбили еще три беспилотника

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Сбито еще три украинских беспилотника в небе над Курском, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт. По его данным, при повторной атаке зафиксировано попадание в жилой дом в СНТ и возгорание в двух частных домах столицы региона.

По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет. Информация уточняется. Оперативные службы выехали на место, — написал Старовойт.

Он добавил, что было локализовано возгорание в здании Областного центра развития творчества детей и юношества на Урицкого в Курске. Пострадавших нет, уточнил Старовойт.

После того как в ходе первой атаки был ликвидирован беспилотник летательного типа, в Курске возле Центрального рынка произошло возгорание. Губернатор сообщил, что сотрудники оперативных служб отправились на место происшествия.

За час до этого дежурные средства ПВО уничтожили дрон Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Как заявила пресс-служба Минобороны России, это был беспилотник самолетного типа.