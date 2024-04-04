Средства ПВО уничтожили беспилотник над российским регионом Минобороны: ПВО уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

Дежурные средства ПВО уничтожили дрон Вооруженных сил Украины над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, это был беспилотник самолетного типа.

Около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

31 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район с воздуха. По его словам, из-за действий противника начался пожар в одном из домов, горожанка получила ожог руки второй степени. Ей оказали помощь врачи скорой помощи.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что Елабугу утром 2 апреля атаковали БПЛА самолетного типа. Он отметил, что запустившие дрон выбрали именно этот тип беспилотников ради причинения максимального ущерба. Эксперт объяснил: данный вид БПЛА несет больше взрывчатки.

Ранее стало известно, что одной из пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане оказалась 16-летняя гражданка Руанды. Иностранка, которая получила травмы, является студенткой политехнического колледжа в Елабуге.