Иностранка пострадала при атаке БПЛА в Татарстане SHOT: 16-летняя гражданка Руанды пострадала при атаке БПЛА в Татарстане

Одной из пострадавших при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Татарстане оказалась 16-летняя гражданка Руанды, сообщил Telegram-канал SHOT. Всего в результате инцидента пострадавшими числятся семь человек.

Отмечается, что иностранка является студенткой политехнического колледжа в Елабуге. Ей понадобилась госпитализация.

Telegram-канал «112» ранее опубликовал видео атаки беспилотника на общежитие в Елабуге в Татарстане. На кадрах видно, как к строению приближается дрон самолетного типа, после чего происходит взрыв.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что Елабугу утром 2 апреля атаковали БПЛА самолетного типа. Он отметил, что запустившие дрон выбрали именно этот тип беспилотников ради причинения максимального ущерба. Эксперт объяснил: данный вид БПЛА несет больше взрывчатки. Минобороны РФ информацию не комментировало.