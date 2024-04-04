Украинский дрон атаковал грузовик в российском регионе Гладков: дрон ВСУ атаковал грузовик у села Вознесеновка в Белгородской области

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Грузовой автомобиль подвергся атаке дрона ВСУ во время движения у села Вознесеновка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По словам главы региона, водитель в результате взрыва не пострадал.

Движущийся по дороге грузовой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона <...>. В результате взрыва водитель не пострадал, транспортное средство получило значительные повреждения, — написал Гладков.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 4 апреля ВСУ попытались атаковать Белгородскую и Тульскую области. В первом случае над территорией региона дежурными средствами ПВО были сбиты три беспилотника, во втором — два.

Накануне ВСУ трижды в течение дня атаковали поселок Красное в Белгородской области. По данным Гладкова, украинская армия использовала дроны-камикадзе. В результате обстрелов один легковой автомобиль получил повреждения. Пострадавших среди мирного населения нет.

Также под обстрелом ВСУ оказалось белгородское село Вязовое. Как отметил губернатор, в результате атаки в одном из жилых домов выбило окна, еще в одном домовладении были повреждены окна в летней кухне.