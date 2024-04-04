ВСУ ночью попытались атаковать два российских региона МО: средства ПВО уничтожили 5 дронов ВСУ над Белгородской и Тульской областями

Фото: МО РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили в ночь на 4 апреля беспилотники ВСУ над территорией Белгородской и Тульской областей, сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, в общей сложности были ликвидированы пять дронов.

Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над Белгородской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областями, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве по региональной безопасности сообщили, что над Тульской областью сбиты два беспилотных летательных аппарата. Предварительно разрушений и пострадавших в результате инцидента нет.

Накануне ВСУ трижды в течение дня атаковали поселок Красное в Белгородской области. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, украинская армия использовала дроны-камикадзе. В результате обстрелов один легковой автомобиль получил повреждения. Пострадавших среди мирного населения нет.

Кроме того, под обстрел ВСУ ранее попало белгородское село Вязовое. По словам Гладкова, в результате атаки в одном из жилых домов выбило окна, еще в одном домовладении были повреждены окна в летней кухне. При обстреле также были повреждены линии газо- и электроснабжения. Среди мирных жителей никто не пострадал.