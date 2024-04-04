Над Тульской областью сбили два беспилотника

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны уничтожили над Тульской областью два беспилотных летательных аппарата, проинформировало Министерство по региональной безопасности. Минобороны РФ эти сведения пока не подтвердило.

Сегодня, 4 апреля, дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, — говорится в заявлении ведомства.

Министерство по региональной безопасности Тульской области 12 марта уже сообщало об уничтожении БПЛА над территорией региона. Позже глава Калужской области Владислав Шапша писал о трех украинских БПЛА, уничтоженных в небе над регионом.

Губернатор Вячеслав Гладков 15 марта проинформировал, что один человек погиб и еще двое пострадали из-за обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. По словам главы региона, в момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине. В результате прилета у него были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте.