Три украинских БПЛА сбиты над российским регионом Шапша: три украинских БПЛА сбиты в Калужской области

Фото: МО Украины

Три украинских БПЛА сбиты в Калужской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Владислав Шапша. По его словам, разрушений и жертв нет. Минобороны России информацию не комментировало.

Сегодня ночью беспилотники противника пытались атаковать объекты нашей инфраструктуры в Кировском районе области. Три БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО. Разрушений инфраструктуры и жертв нет. На месте работает оперативная группа, — добавил Шапша.

Ранее российские силы противовоздушной обороны подавили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины над Калужской областью. Минобороны РФ информацию не комментировало. Обошлось без пострадавших.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении над Раменским дрона, летевшего на столицу. По данным, упавшие на землю обломки никого не задели и разрушений не нанесли. В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял о шести беспилотниках, сбитых в области, позднее были обезврежены еще два.

Кроме того, в Министерстве по региональной безопасности Тульской области рассказали об уничтожении дронов системами противовоздушной обороны в небе над регионом. По данным ведомства, на земле разрушений и пострадавших нет.