На Украине озвучили план «Б» на случай, если США откажут в помощи Министр финансов Марченко: в случае отказа США Украина попросит помощи у G7

Украина будет просить страны «Большой семерки» (G7) увеличить размер взносов для помощи Киеву, если конгресс США не примет соответствующего решения, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала «Рада». Он выразил надежду, что прямая бюджетная поддержка сохранится.

Вариант Б — обращение ко всем странам G7, если у нас не будет достаточной поддержки со стороны США, чтобы они увеличили размеры своих вкладов, чтобы заместить США, — сказал Марченко.

Ранее сообщалось, что послы стран Европейского союза согласовали документы, необходимые для предоставления Украине помощи в размере €50 млрд. Программа рассчитана на ближайшие три года, в среднем ее размер составляет €12,5 млрд в год, что означает сокращение бюджетного финансирования Украины в 1,5 раза.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что западные партнеры в 2023 году в три раза сократили поддержку Киева. Глава ведомства уточнил, что союзники передали в 2023 году $42,5 млрд, что составило лишь треть от выплаченных в 2022-м $120 млрд.

В начале февраля агентство Bloomberg сообщило, что G7 и Евросоюз обсуждают возможность использования замороженных активов России в качестве залога для финансирования Украины. План предусматривает трату более $250 млрд активов российского ЦБ. Члены организаций считают, что любое урегулирование конфликта приведет к тому, что Россия возместит Украине ущерб. А в случае отказа ей могут быть предъявлены претензии по замороженным активам.